Reuters: США не откажутся от командования силами НАТО в Европе

Соединенные Штаты сохранят на посту верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе представителя американского военного командования, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, президент США Дональд Трамп лично сообщил об этом генсеку НАТО Марку Рютте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте (слева) и Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марк Рютте (слева) и Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В апреле неназванные чиновники сообщали Reuters, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от командования силами НАТО в Европе. При этом Пентагон предупреждал, что в таком случае могут возникнуть проблемы в области контроля за ядерным вооружением. Должность верховного главнокомандующего традиционно занимали американцы.

Сейчас должность верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занимает генерал Кристофер Каволи. По данным Reuters, в будущем его место может занять генерал-лейтенант ВВС Алекс Гринкевич. Вместе с тем, отметили источники агентства, альянс все еще обеспокоен планами США сократить число американских военнослужащих в Европе, чтобы усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Сейчас в европейских странах дислоцировано около 80 тыс. военнослужащих США.

Лусине Баласян