Reuters: США не откажутся от командования силами НАТО в Европе
Соединенные Штаты сохранят на посту верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе представителя американского военного командования, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, президент США Дональд Трамп лично сообщил об этом генсеку НАТО Марку Рютте.
Марк Рютте (слева) и Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
В апреле неназванные чиновники сообщали Reuters, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от командования силами НАТО в Европе. При этом Пентагон предупреждал, что в таком случае могут возникнуть проблемы в области контроля за ядерным вооружением. Должность верховного главнокомандующего традиционно занимали американцы.
Сейчас должность верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе занимает генерал Кристофер Каволи. По данным Reuters, в будущем его место может занять генерал-лейтенант ВВС Алекс Гринкевич. Вместе с тем, отметили источники агентства, альянс все еще обеспокоен планами США сократить число американских военнослужащих в Европе, чтобы усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Сейчас в европейских странах дислоцировано около 80 тыс. военнослужащих США.