Foot Mercato: Криштиану Роналду продлил контракт с «Ан-Насром»

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил соглашение с саудовским футбольным клубом «Ан-Наср». Об этом сообщает Foot Mercato.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters

Его прошлый контракт с командой был рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее Foot Mercato писал, что португалец может перейти в другой саудовский клуб — «Аль-Хилаль». Команда примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино ранее заявил, что Роналду сможет принять в нем участие, поскольку скоро будет открыто трансферное окно, которое поможет командам подписать игроков специально для турнира.

По итогам завершившегося чемпионата Саудовской Аравии «Ан-Наср» занял третье место и не смог выйти в азиатскую Лигу чемпионов. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 25 голов.

40-летний Роналду выступает за «Ан-Наср» с 2023 года. За клуб он провел 105 матчей, записав в свой актив 93 гола и 19 результативных передач. В 2016 году в составе сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы. Также он является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Таисия Орлова