В Зеленодольске спустили на воду шестой «Метеор»

Зеленодольский завод им. А. М. Горького спустил на воду шестое скоростное пассажирское судно «Метеор-2020». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зеленодольский завод им. А. М. Горького спустил на воду шестой «Метеор-2020»

Фото: Зеленодольский завод им. А. М. Горького Зеленодольский завод им. А. М. Горького спустил на воду шестой «Метеор-2020»

Фото: Зеленодольский завод им. А. М. Горького

Салон судна рассчитан на 120 пассажиров. «Метеор» состоит из кормовой, средней зоны для размещения людей и носовой зоны с каютой и буфетом. В пресс-службе завода рассказали, что из-за модернизированной системы крыльев у судна на 20–30% увеличена мореходность, на 40–50% снижены перегрузки и ускорения при движении на волне.

Как сообщает ТАСС, «Метеор» был построен по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании».

Производство «Метеоров» было запущено на Зеленодольском заводе в 2021 году. Спуск первого судна произошел в июне 2022 года.

В 2025 году на заводе в Зеленодольске планируют построить 13 гражданских судов и военных кораблей.

Диана Соловьёва