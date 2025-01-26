В 2025 году в Зеленодольске планируют построить 13 гражданских и военных кораблей

Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена в этом году построить на Зеленодольском заводе 13 гражданских судов и военных кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом году у нас получилось шесть, хотя мы говорили про девять, но у нас перешли три судна по техническим причинам. Мы их сдаем в первом квартале», — сказал генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

«Зеленодольский завод имени A. M. Горького» входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс» в Татарстане.

В августе прошлого года на этом заводе выпустили первое прогулочно-экскурсионное судно, работающее на водородном топливе.

Дарья Сайфиева