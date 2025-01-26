Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году в Зеленодольске планируют построить 13 гражданских и военных кораблей

Судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена в этом году построить на Зеленодольском заводе 13 гражданских судов и военных кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

«В прошлом году у нас получилось шесть, хотя мы говорили про девять, но у нас перешли три судна по техническим причинам. Мы их сдаем в первом квартале», — сказал генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

«Зеленодольский завод имени A. M. Горького» входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс» в Татарстане.

В августе прошлого года на этом заводе выпустили первое прогулочно-экскурсионное судно, работающее на водородном топливе.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...