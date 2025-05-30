Пензенский ИП стал фигурантом дела о незаконном получении субсидии на бизнес

В Пензенской области следствие возбудило уголовное дело о незаконном получении субсидии на развитие бизнеса (ч. 1 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Пензенского района выяснила, что орган местного самоуправления заключил с фигурантом социальный контракт и предоставил ему единовременную выплату в 300 тыс. руб. для предпринимательской деятельности. Жителю района предстояло подтвердить расходы. При этом он предоставил в администрацию подложные документы на покупку строительных инструментов на сумму свыше 204 тыс. руб. На самом деле он не покупал эти товары.

По данным прокуратуры, указанные действия мужчины нарушили права добросовестных предпринимателей на получение финансовой поддержки от государства. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов