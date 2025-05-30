Россияне на «Монетной неделе» вернули в денежный оборот почти 242 млн рублей

Россияне вернули более 51 млн монет на сумму почти 242 млн руб. в денежный оборот во время «Монетной недели». Об этом сообщил Банк России. Акция проходила в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, граждане сдали в банки и магазины 235 т мелочи. Половину массы составили монеты номиналом 1, 2 и 5 руб. Они наиболее востребованы в магазинах, следует из сообщения.

В акции в этом году участвовали жители 3058 населенных пунктов. Больше всего монет собрали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае.

В 2024 году в рамках акции в оборот вернули 75 млн монет на сумму 320 млн руб. Общий вес сданной мелочи составил 336 т. Акция нацелена на возвращение монет в денежный оборот.

Екатерина Отрашкевич