Театр Моссовета со спектаклем «Бременские музыканты» выступит на фестивале «Тайны горы Крестовой»

Организаторы театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Губахе представили программу грядущего мероприятия. Как стало известно сегодня на тематической пресс-конференции, мероприятие в этом году продлится четыре дня – с 5 по 8 июля. Откроет его 5 июля проект «Закат на Крестовой». В программе – спектакль Государственного академического театра имени Моссовета «Бременские музыканты» (режиссер Евгений Марчелли). Музыкальный спектакль о любви, верности, таланте и красоте покажут столичные артисты на плато горы Крестовой. Роль Трубадура сыграет актер Нил Кропалов.

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Председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова подчеркнула, что зрители услышат всеми любимое произведение в актуальном прочтении и в новой обстановке. «Это будет живой звук, живой голос, живой инструмент. Главным событием фестиваля станет спектакль «Бременские музыканты». Мне кажется, это произведение никого не оставит равнодушным», – поделилась Мария Коновалова.

«Фестиваль в этом году пройдет в четырнадцатый раз. Мы каждый год стараемся поддерживать его уровень, чтобы зритель не потерял интерес к проекту. «Тайны горы Крестовой» является очень значимым для Губахи и всего Пермского края. Фестиваль стал настоящим геобрендом территории», – заметил депутат краевого Законодательного собрания, член оргкомитета фестиваля Армен Гарслян. «Хочу поблагодарить за поддержку проекта губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, министра культуры Аллу Платонову, генерального директора АО «Росхим» Эдуарда Давыдова и компанию «Метафракс Кемикалс», главу Губахи Николая Лазейкина и всех, кто нам помогает в проведении фестиваля».

По словам директора фестиваля, художественного руководителя театра «Доминанта» (Губаха) Любови Зайцевой, фестиваль должен удовлетворять разным вкусам зрителей, поэтому он будет мультижанровым. В течение нескольких дней на нем покажут драматургию, музыкальные работы, хореографию.

Кроме того, 6 июля на горе Крестовой впервые выступят воспитанники Пермского государственного хореографического училища. Зрителям покажут одноактный комический балет «Выпускной бал». Челябинский театр современного танца представит хореографическую постановку «Однажды рыба встала и пошла» (хореография Дмитрия Чегодаря). Ансамбль солистов «Камерата» подготовил показ музыкальной программы «Бахи в Губахе».

Губахинский театр «Доминанта» 7 июля даст специально созданную премьеру под названием «Новороссия». «Пьеса была написана для театра «Доминанта» Александром Игнашовым. Это история о людях, которые несут службу на СВО. История о любви, о вере, о подвиге», – пояснила Любовь Зайцева. Спектакль представят на площадке города-призрака – в Верхней Губахе. На горе Крестовой можно будет увидеть работу «Первая любовь Ходжи Насреддина» от верхнеуфалейского театра «Вымысел». В этот же день намечены повторы музыкальной программы «Бахи в Губахе», специально подготовленной для фестиваля, в ее основе лежит сочинение И. С. Баха «Крестьянская кантата».

В последний день фестиваля, 8 июля, театры из Губахи и Екатеринбурга сыграют спектакли на месте декораций к фильму «Сердце Пармы»: это будет проект «Голоса уральских деревень» (Екатеринбург) – документальная трагикомедия об уральской жизни «Про жись». Читку-эскиз режиссера Дмитрия Огородникова вынесет на зрительский суд театр «Доминанта».

По словам директора фестиваля, в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта «Губаха» покажут лабораторную работу «Полет в небеса» продолжительностью 16–17 минут. Именно такое время заложено на подъем и спуск на смотровой башне. Пьеса создана Александром Висловым по мотивам произведений Даниила Хармса.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова подчеркнула, что фестиваль проходит не только на горе Крестовой, но и на заброшенных площадках Губахи. Когда-то живые территории теперь являются болевыми точками для местных жителей. «Ландшафтные спектакли оказываются вписанными в эти локации. Заброшенные места становятся не только декором театральных действий, той средой, из которой вырастают мысли, образы, чувства зрителей. Благодаря этому нам удается переключить человеческое восприятие мест из депрессивного во что-то позитивное», – высказалась министр.

Директор по организационной и кадровой политике «Метафракс Кемикалс» (официальный партнер фестиваля) Константин Ануфриев подчеркнул, что «Тайны горы Крестовой» любим и ожидаем жителями Губахи. Проект не только привлекает туристов в город, но и в некоторых случаях – новых жителей. «Театральное действие происходит на природе, среди натуральных ландшафтов, – это что-то невероятное и очень захватывает», – поддержал фестиваль Константин Ануфриев.

Глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин заверил, что Губаха готова к приему посетителей фестиваля. «Этот фестиваль, который пройдет в четырнадцатый раз, – праздник для Губахи, визитная карточка нашей территории», – сообщил Николай Лазейкин. Зрителей «Тайны горы Крестовой» доставит из Перми и обратно экспресс «Финист». От экспресса добраться до места культурного действия можно будет на автобусе. Спецрейс от станции Пермь II отправится 5 и 6 июля в 8:50. Транспорт прибудет на станцию Углеуральскую в 11:41. Обратно от Углеуральской в Пермь отправка транспорта намечена в 0:05. Кроме того, приехать в Губаху можно на рейсовом автобусе.

Организатор фестиваля «Тайны горы Крестовой» – Камерный драматический театр «Доминанта». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Администрации Губахинского муниципального округа, АО «Росхим» и АО «Метафракс Кемикалс», депутатов Законодательного собрания Пермского края Армена Гарсляна, Марии Коноваловой и Алексея Мазлова.

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