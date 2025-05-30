Экономика Индии рванула вперед в последнем квартале

В четвертом квартале 2024–2025 финансового года, завершившегося в марте, экономика Индии выросла на 7,4% в годовом исчислении. Это более высокие темпы роста, чем прогнозировали аналитики, и самый большой квартальный рост за весь минувший финансовый год. Как сообщает Министерство статистики Индии, за весь год рост ВВП составил 6,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters

Потенциал роста индийской экономики остается достаточно сильным, пишет CNBC, благодаря сильному внутреннему потреблению и относительно небольшой зависимости от экспорта. Это позволяет смягчить удар от «хаотичной» торговой политики нынешней администрации США, которая ввела 26-процентную пошлину на товары из Индии, а потом снизила ее до 10% на 90 дней.

Между тем, согласно опубликованным на днях прогнозам МВФ, ВВП Индии в 2025 году достигнет $4,187 трлн. Это чуть больше, чем прогнозируемый ВВП Японии,— $4,186 трлн. Если прогнозы оправдаются, Индия станет четвертой по величине экономикой мира. В топ-3 входят США, Китай и Германия.

Алена Миклашевская