Новый приступ Аллегрии

Один из главных футбольных брендов начала нынешнего столетия «Милан» принял решение о третьей за календарный год смене тренера. По итогам сезона он остался без еврокубков и распрощался с 50-летним португальцем Сержиу Консейсаном. Его место займет 57-летний итальянец Массимилиано Аллегри, уже работавший в «Милане» в другой непростой период, а наибольшую известность получивший как тренер туринского «Ювентуса», властвовавшего в итальянском футболе во второй половине 2010-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский тренер Массимилиано Аллегри

Фото: Armando Franca / AP Итальянский тренер Массимилиано Аллегри

Фото: Armando Franca / AP

О том, что Массимилиано Аллегри вновь возглавит «Милан», утром 30 мая сообщила пресс-служба итальянского клуба. О назначении было объявлено на следующий день после расставания с португальцем Сержиу Консейсаном, под руководством которого «Милан» завершал далеко не самый успешный в истории сезон.

Избавившись от проработавшего в должности почти пять лет Стефано Пиоли, клуб регрессировал. В чемпионате рухнул со второго места на восьмое. В Лиге чемпионов вылетел в 1/16 финала от котировавшегося куда ниже «Фейенорда». Были, конечно, и яркие вспышки (успехи в матчах с «Реалом» и «Интером» при начинавшем сезон Паулу Фонсеке, эффектная волевая победа над «Интером» в финале Суперкубка Италии уже при Консейсане). Однако в целом «Милан» прошел дистанцию крайне неровно и опять решился на перемены.

Ставка на Аллегри понятна. В сознании многих он все еще тренер-победитель.

Еще свеж в памяти его первый приход в «Ювентус», случившийся в середине прошлого десятилетия. С пятью подряд чемпионскими титулами, четырьмя подряд «золотыми дублями» и двумя выходами в финал Лиги чемпионов (другие итальянские команды в 2010-е годы до этой престижной стадии не добирались). Еще не все забыли первый приход Аллегри в «Милан»: победу в Серии А в первый же год, следом — два финиша в топ-3 со стареющим составом.

Есть соблазн назвать Аллегри одним из наиболее продуктивных специалистов в истории чемпионата Италии и основываясь на статистике. Скажем, по среднему количеству очков за матч он вместе с Антонио Конте и Леонардо входит в тройку лучших, обгоняя великих соотечественников Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Арриго Сакки, Марчелло Липпи.

Впрочем, есть причины относиться к назначению Аллегри со скепсисом.

После плодотворного периода в «Ювентусе» он на пару лет прервал тренерскую карьеру, а вернувшись, уже не был похож на фонтанирующего идеями лидера. Результаты «Ювентуса» были скромными. Никакой борьбы за чемпионство в Италии, провалы на европейской арене, лишь один трофей за три сезона — Кубок Италии, после выигрыша которого Аллегри устроил дебош: бегал по полю, ругаясь с судьями и срывая с себя одежду, выяснял отношения со спортивным директором «Юве» Кристиано Джунтоли, угрожал «оторвать уши» и «набить морду» журналисту Tuttosport Гвидо Вачаго. Вскоре он был уволен за неподобающее поведение, а в итальянских СМИ распространилась версия, что Аллегри «форсировал» свое увольнение, дав волю эмоциям. Реальной причиной отставки называли конфликт с руководством из-за чересчур пассивной, по мнению тренера, трансферной политики. На пресс-конференциях он постоянно жаловался на скудный состав, твердил, что потолок «Ювентуса» — борьба за «топ-4».

Перед новым назначением Аллегри оставался без работы год. Между тем в «Милане» он, вполне вероятно, столкнется с подобным дефицитом ресурсов. Удар по бюджету наверняка нанесет пропуск крупных международных соревнований с их внушительными призовыми и выгодными телевизионными контрактами, необходимость инвестировать в строительство нового стадиона и погашать кредит, взятый владеющим клубом ныне фондом RedBird у владевшего им прежде фонда Elliott Management. К тому же, видимо, «Милану» не избежать серьезных кадровых потерь. La Gazzetta dello Sport пишет, что команду летом могут покинуть несколько ключевых футболистов: важный игрок атакующей группы Рафаэл Леан, основные защитники Тео Эрнандес и Фикайо Томори, стержневой полузащитник Тиджани Рейндерс, а также вратарь Майк Меньян.

Роман Левищев