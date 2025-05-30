Пока без обвинений: помочившуюся на свой паспорт петербурженку арестовал суд

Смольнинский районный суд отправил под стражу 22-летнюю трэш-стримершу Алену Васильеву, которая помочилась на собственный паспорт. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Блогершу подозревают в хулиганстве, обвинения ей пока не предъявляли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербурженка Алена Васильева, которая помочилась на свой паспорт и стала фигурантом дела о хулиганстве

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Петербурженка Алена Васильева, которая помочилась на свой паспорт и стала фигурантом дела о хулиганстве

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее тот же суд отправил в следственный изолятор подругу стримерши Ольгу Брынцеву, которая снимала процесс на видео. По версии следствия, петербурженки снимали ролик сомнительного содержания у станции метро «Площадь Александра Невского» в День пограничника. Во время съемки Васильева выражалась нецензурной бранью.

Незадолго до судебного процесса «Ъ-СПб» сообщал, что Васильева стала фигуранткой второго уголовного дела, в ее квартире на Пражской улице нашли запрещенные вещества растительного происхождения.

Андрей Маркелов