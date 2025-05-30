Для большинства ростовчан первым стал автомобиль с пробегом

Большинство ростовчан выбирают в качестве первого автомобиля машину с пробегом. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, по результатам исследования, авто с пробегом впервые выбрали для себя 58% опрошенных. Из них 53% приобрели ее у частного продавца, еще 6% респондентов купили машину через дилера. От родителей или родственников машина досталась 11% ростовчан. Новым из автосалона свой первый автомобиль взяли 29% опрошенных.

Первый автомобиль 24% ростовчан приобрели за 300 тыс.руб., еще 27% потратили до 700 тыс.руб. Расходы от 1 до 2 млн руб. зафиксировали у 10% респондентов, больше этих сумм — у 12%.

При этом для 56% начинающих водителей главным критерием выбора стало техническое состояние машины, еще для 53% — доступность, 48% искали для себя надежный и простой в обслуживании автомобиль. Еще 35% обращали внимание на внешний вид и дизайн авто, а для 34% был важен бренд автомобиля.

Мария Хоперская