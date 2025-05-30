В станице Полтавской открыли центр единоборств «Чемпион»

В станице Полтавской Красноармейского района открыли центр единоборств «Чемпион» площадью 1,8 тыс. кв. м. На строительство объекта из краевого бюджета выделили более 121 млн рублей и свыше 10 млн руб. из муниципального, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учреждение возвели по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры» при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В церемонии открытия приняли участие вице-главы региона Александр Власов, замминистра физической культуры и спорта края Вячеслав Никитин, руководитель Красноармейского района, атаман Полтавского РКО Александр Харитонов.

«Ввод в эксплуатацию центра единоборств в станице Полтавской сделает более доступными занятия по самбо, спортивной борьбе, боксу, армрестлингу, гиревому спорту»,— заявил господин Власов.

Двухэтажное здание включает два спортивных зала, современные раздевалки, душевые, административные и технические помещения.

В Красноармейском районе два из трех жителей систематически занимаются физической культурой и спортом. Всего в районе развивается 22 вида спорта, действует один центр тестирования ГТО. В 2024 году нормативы на знаки отличия выполнили более 10 тыс. человек. В школах реализуется всероссийский проект «Самбо в школу», который охватывает порядка 7,5 тыс. учащихся.

Вице-губернатор передал символический ключ от центра единоборств «Чемпион» лучшим воспитанникам спортивной школы. Затем состоялись показательные выступления спортсменов на всех коврах центра.

Анна Гречко