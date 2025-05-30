В Геленджике выплата за контракт с Минобороны увеличена до 500 тыс. рублей

Городская дума Геленджика утвердила новую сумму выплаты при заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения СВО. Выплата от муниципалитета составит 500 тыс. руб., сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Новый порядок начнет действовать в Геленджике с 1 июня текущего года. Ранее сумма муниципальной выплаты повышалась в декабре 2024 года с 250 тыс. руб. до 450 тыс. руб. Таким образом, жители города, заключившие контракт в военном комиссариате Геленджика, смогут получить в общей сложности 2,4 млн руб., включая федеральную и краевую выплаты.

Администрация Краснодарского края 23 мая сообщила, что муниципальную выплату в сумме 500 тыс. руб. с 1 июня должны получить все вновь пришедшие контрактники, независимо от того, в каком городе или районе края они заключают контракт. Выплата в объеме 500 тыс. руб. производилась ранее только в одном городе края — в Новороссийске. Эту сумму выплачивали с января 2025 года.

Анна Перова, Краснодар