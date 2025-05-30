Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ

Рособрнадзор утвердил даты проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах на следующий учебный год. Согласно сообщению ведомства, ВПР состоятся с 20 апреля по 20 мая в четвертых--восьмых и десятых классах. Их продолжительность составит 45–90 минут. Обязательными для всех участников ВПР будут два предмета — русский язык и математика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ученики четвертых классов помимо русского и математики выполнят ВПР по одному из предметов по случайному выбору (окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык). В остальных классах к обязательным предметами добавляются два предмета по случайному выбору — один из естественно-научного блока и один из гуманитарного.

В пятых и шестых классах предметами по случайному выбору будут история, литература, иностранный язык, география и биология. В седьмых и восьмых классах к предметам по выбору добавятся физика и информатика, в восьмых--десятых классах — обществознание.

Полина Мотызлевская