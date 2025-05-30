Подозреваемого в убийстве столичного следователя задержали в Гагре

В Гагрском районе Абхазии в ходе совместной операции российского и абхазского МВД задержан 29-летний житель Биробиджана, подозреваемый в убийстве следователя московской полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление произошло в среду, 28 мая, в дачном доме на территории Адлерского района Сочи. Подозреваемого удалось поймать по горячим следам благодаря координации двух ведомств.

«Задушил девушку. Встречались год. Были дома, ругались и задушил. Взял золото и поехал в Республику Абхазия»,— рассказал подозреваемый.

Сейчас фигурант доставлен в Сочи для проведения следственных мероприятий.

Мария Удовик