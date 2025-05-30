В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве следователя из Москвы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал представителя МВД Ирины Волк Фото: Телеграм-канал представителя МВД Ирины Волк

Задержан 29-летний мужчина из Биробиджана. Его поймали в Гагрском районе Абхазии и доставили в Сочи.

Инцидент произошел 28 мая. Тело следователя нашли в дачном доме в Адлерском районе Сочи. Женщина была в отпуске и находилась в частном арендованном доме. По данным источников, преступление было совершено во время ссоры.