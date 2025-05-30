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В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве следователя из Москвы

В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве следователя из Москвы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал представителя МВД Ирины Волк

Фото: Телеграм-канал представителя МВД Ирины Волк

Задержан 29-летний мужчина из Биробиджана. Его поймали в Гагрском районе Абхазии и доставили в Сочи.

Инцидент произошел 28 мая. Тело следователя нашли в дачном доме в Адлерском районе Сочи. Женщина была в отпуске и находилась в частном арендованном доме. По данным источников, преступление было совершено во время ссоры.

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