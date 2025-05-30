Депутаты гордумы Новочеркасска приняли отставку Юрия Лысенко

Депутаты гордумы Новочеркасска 30 мая проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации Юрия Лысенко, обвиняемого в коррупционном преступлении. Об этом сообщил информационный портал «Ерш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Лысенко. Фото пресс-службы администрации Новочеркасска Фото: Юрий Лысенко. Фото пресс-службы администрации Новочеркасска

«Ъ-Ростов» ранее писал, что господин Лысенко был задержан 13 мая по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году глава администрации с помощью своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома.

Ленинский районный суд Ростова заключил чиновника под стражу. На заседании по избранию меры пресечения Юрий Лысенко не комментировал предъявленное ему обвинение. Адвокаты заявили, что в представленных следователем материалах нет доказательств вины их подзащитного.

Наталья Белоштейн