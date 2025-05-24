Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко будет уволен с 30 мая

Депутаты гордумы Новочеркасска рассмотрят вопрос о прекращении полномочий главы администрации Юрия Лысенко, обвиняемого в коррупционном преступлении. Проект соответствующего решения опубликован на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Согласно тексту документа, господин Лысенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его полномочия будут прекращены досрочно 30 мая. Временно исполняющим обязанности главы администрации Новочеркасска уже назначен первый замлавы Виктор Синюгин.

Юрий Лысенко был задержан 13 мая по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году градоначальник при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома.

Ленинский районный суд Ростова заключил чиновника под стражу. На заседании по избранию меры пресечения Юрий Лысенко не комментировал предъявленное ему обвинение. Адвокаты заявили, что в представленных следователем материалах нет доказательств вины их подзащитного.

Подробнее о деле Юрия Лысенко читайте в тексте «Участок вместо денег»

Кристина Федичкина