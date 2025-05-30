На причалившем в Угличе теплоходе выявили вспышку норовируса

На теплоходе «Михаил Булгаков», который причалил в Угличе с заболевшими пассажирами, обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Напомним, что теплоход в рамках круиза направлялся в Москву, по пути следования некоторым пассажирам стало плохо, 28 мая он причалил в Угличе. К тому моменту плохое самочувствие наблюдалось у 19 человек, людей осмотрели врачи. Как позже пояснили в «Мостурфлоте», результаты анализа показали ротавирусную инфекцию у 14 пассажиров: 12 взрослых и 2 детей. Двум туристам предложили госпитализацию, но те отказались, и теплоход отправился в Москву.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Роспотребнадзор начал свою проверку по факту произошедшего, в ходе которой был установлен этиологический агент заболевания — норовирус. На круизном лайнере, курсирующем между Москвой и Петербургом, за медицинской помощью в период с 19 по 28 мая обратились более 100 человек.

«В ходе проводимых мероприятий специалистами Роспотребнадзора выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек. При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена»,— сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор направил в адрес компаний «Московский туристический флот» и «Московское речное пароходство» предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Были организованы текущая и заключительная дезинфекция. Также информацию направили в правоохранительные органы.

Алла Чижова