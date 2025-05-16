На двух участках трассы Джубга – Сочи продолжают работы против оползней

ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на двух участках федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, где ранее были зафиксированы оползневые процессы. Речь идет о километрах 156 и 189, где продолжается строительство новых подпорных сооружений и стабилизация дорожного полотна, сообщает пресс-служба «Черноморья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

На 189-м километре, в районе Хосты, завершено бурение всех свай под две новые подпорные стены. Ведется заливка ростверков и монтаж арматуры пятой секции, проводится укрепление старой конструкции при помощи анкеров. Одновременно осуществляется демонтаж фрагментов прежней стены. Временная схема движения на участке, по данным ведомства, обеспечивает беспрепятственный проезд и сохранится в высокий сезон.

На 156-м километре, в районе Нижнего Учдере, дорожники приступили к первому этапу бурения скважин под трубы-сваи — всего до 10 июня будет погружено 91 основание. Работы ведутся в две смены тремя буровыми установками. Одновременно запланировано частичное восстановление проезжей части. После этого реверсивная схема будет снята, а ко второму этапу восстановительных мероприятий приступят не ранее 15 сентября. Завершение всех работ на обоих участках намечено до конца года.

На этом же отрезке трассы в 2021–2022 годах уже проводились аналогичные работы по ликвидации последствий оползня. Тогда дорожники установили 64 буронабивные сваи, шесть ростверков и возвели подпорную стену на протяженности 100 м. В ходе тех мероприятий удалось сохранить экземпляр краснокнижной пицундской сосны, для чего потребовалась корректировка проектных решений. Дерево и сегодня находится вблизи обочины на прежнем месте.

Вячеслав Рыжков