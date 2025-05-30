Филимонов заявил о снижении потребления алкоголя в Вологодской области на 20%

Губернатор Вологодской области сообщил о «заметном» снижении потребления алкоголя в регионе. С начала антиалкогольной кампании в марте 2024 года потребление спиртного сократилось на 20%. За это время в области закрыли 244 алкомаркета, 7 из которых — за текущую неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом за март-апрель на 33% сократилось количество случаев распития в общественных местах, на 26% — число поступивших в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения. На 59% снизилось число случаев отравления алкоголем, говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Ограничение продажи алкоголя было одной из первых инициатив избранного в сентябре 2024 года губернатора Вологодской области Григория Филимонова. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Правила распространяются на розницу и точки, расположенные во дворах или на первых этажах многоквартирных домов.

О соблюдении ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области — в репортаже «Полусухой полузакон».

Полина Мотызлевская