Фигуранта дела о смертельном ДТП в Ейске объявили в розыск

Суд в Ейске вынес определение об объявлении в розыск местного жителя Андрея Горбунова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пешехода. Об этом сообщает интернет-портал «93.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2020 года Андрей Горбунов, управляя автомобилем Mercedes-Benz G-Class, сбил на пешеходном переходе 23-летнюю девушку Викторию Лебедеву. Потерпевшая скончалась от полученных травм. С начала процесса обвиняемый 12 раз сменил адвокатов и пропустил более 60 заседаний, ссылаясь на плохое самочувствие.

Как пишет издание, очередное слушание, назначенное на 23 мая 2025 года, фигурант также проигнорировал, не предоставив медицинскую справку. В результате суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об объявлении Андрея Горбунова в розыск.

На момент вынесения определения подозреваемый находился под запретом определенных действий. Домашний арест ранее был отменен. Фигуранту грозило до 5 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анна Гречко