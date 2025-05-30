В Геленджике увеличат выплату контрактникам до 500 тысяч рублей

Власти Геленджика с 1 июня 2025 года увеличат до 500 тыс. руб. муниципальную выплату для тех, кто заключил в военном комиссариате курорта контракт на прохождение военной службы в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данное решение, как написал Алексей Богодистов, утвердили на сессии городской Думы Геленджика. Таким образом, рассказал мэр, те, кто заключит контракт в военном комиссариате курорта, получит единовременную выплату в размере 2,4 млн руб.

Сумма, как объяснил мэр, складывается из следующих выплат: 500 тыс. руб. от администрации Геленджика, 1,5 млн руб. от Краснодарского края и еще 400 тыс. руб. от Министерства обороны РФ.

На вопросы граждан военкомат Геленджика готов ответить по телефонам: +7(900)243-55-11 и +7(86141)3-30-77.

Вячеслав Рыжков