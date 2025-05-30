Генменеджер «Локомотива» не стал комментировать слухи об уходе Никитина

Генеральный менеджер ярославского ХК «Локомотив» Юрий Лукин назвал слухами информацию о возможном уходе Игоря Никитина в ЦСКА. Комментарий господина Лукина приводит «Матч ТВ».

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«Не могу прокомментировать слухи о том, что Игорь Никитин уйдет в ЦСКА. Мы в нашем клубе вообще в принципе не комментируем слухи. Мы отталкиваемся от того, что у Никитина подписан контракт еще на два года с "Локомотивом". По этим вводным данным и работаем»,— сказал Юрий Лукин.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не стал отвечать прямо на вопрос, останется он в ярославском клубе или нет. Однако, по данным «Спорт-Экспресс», наставник не планирует покидать клуб.

Алла Чижова