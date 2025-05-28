Игорь Никитин останется в «Локомотиве»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин не рассматривает переход в другой клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что московский ЦСКА намерен вернуть Игоря Никитина на пост главного тренера.

«Как стало известно "СЭ", сам специалист даже не рассматривает такой вариант. В Ярославле Никитин за три с половиной года построил шикарную команду и не собирается ее оставлять»,— сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Никитин руководил ЦСКА с 2017 по 2021 год. В 2019 году привел команду к выигрышу Кубка Гагарина. По итогам сезона 2024/2025 новым обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив», главным тренером которого является Игорь Никитин. Ранее сам наставник, отвечая на вопрос о планах на будущее, поделился, что хочет отдохнуть. ХК «Локомотив» сообщал, что соглашение с наставником будет действовать до конца сезона 2026/2027.

Алла Чижова