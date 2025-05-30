В Нигерии запретили разбрасывать деньги

В Нигерии, где местная валюта найра за два года подешевела на 70%, власти пытаются найти все новые способы остановить ее падение. За это время были сокращены субсидии на горючее, проведено реформирование Центрального банка, испробованы разные способы балансирования курса доллара и найры и т. п. Как пишет Financial Times (FT), новым объектом внимания властей стали вечеринки, свадьбы и тому подобные мероприятия, на которых для забавы осыпают присутствующих банкнотами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Afolabi Sotunde / Reuters Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

За то, что еще в ХХ веке в стране стало традицией и считалось забавой либо демонстрацией статуса, теперь можно получить внушительный штраф или угодить в тюрьму как минимум на полгода. Для привлечения к уголовной ответственности Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям решила использовать закон 2007 года, предусматривающий наказание за «порчу» денег, их «разбрасывание» или за «танцы на деньгах». Как пишет FT, 24 нигерийца уже осуждены по этому делу и более 200 аналогичных дел ожидает рассмотрения.

Экономисты отмечают, что эти меры не оказывают «заметного влияния» на курс найры. Простые же нигерийцы возмущаются тем, что власти борются не с вездесущей коррупцией, а лишают рядовых людей редких радостей и возможности следовать традициям. «Осыпание деньгами — культурная традиция нации, любящей демонстрировать статус и класс,— рассказал FT нигерийский аналитик Афолаби Адекаияойя.— Комиссия, которая обычно преследует богатых политических врагов администрации, теперь ни за что хватает рядовых граждан».

Алена Миклашевская