Жителю Ростова едва не отрезало руку на деревообрабатывающем станке

Житель Ростова-на-Дону едва не лишился правой руки, работая на деревообрабатывающем станке. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции по труду в Ростовской области. Производственную травму мужчина получил на предприятии «Лига», которая занимается изготовлением сборных деревянных конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Во время выполнения работ на деревообрабатывающем станке рука пострадавшего попала в зону вращения диска, в результате чего он получил травму правой руки»,— пояснили в ведомстве.

Сейчас комиссия Государственной инспекции труда в Ростовской области устанавливают все обстоятельства и причины данного несчастного случая.

Наталья Белоштейн