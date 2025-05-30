Силуанов сообщил о выработке экономикой России устойчивости к различным шокам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика «выработала антитела» к различным внешним и внутренним шокам, что позволяет ей сохранять устойчивость в сложных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Силуанов отметил, что такие антитела сформировались благодаря продуманной, сбалансированной бюджетной и финансовой политике государства.

«Текущая ситуация в мире требует уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к сценариям дестабилизации мировой экономики. Видим все эти торговые войны»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что несмотря на внешние ограничения, госдолг страны остается низким, а финансовая система стабильна и здорова. «Мы знаем, что делать в период кризисов, уже примерно понимаем, как и кому помогать»,— добавил он.