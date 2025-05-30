В Сочи в 2025 году планируют ввести 19 МКД площадью 122 тысячи «квадратов»

В Сочи в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 19 многоквартирных домов в составе пяти жилых комплексов, общая площадь которых составит порядка 122 тыс. кв. м. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как ранее сообщали «Ведомости Юг», согласно утвержденному департаментом строительства Краснодарского края прогнозному плану, совокупный объем ввода жилья в Сочи в текущем году должен достичь 750 тыс. кв. м. По данным администрации, за 11 месяцев 2024 года в городе было построено 510,3 тыс. кв. м жилья, что на 11,1% ниже показателя за аналогичный период 2023 года. Из этого объема 112,8 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома, 397,5 тыс. кв. м — на индивидуальное жилищное строительство. Наибольшая часть новых площадей была сдана в Хостинском районе курорта.

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках города увеличилась на 5%. На текущий момент жилье в новых домах на побережье Черного моря оценивается в среднем в 270 тыс. руб. за кв. м, тогда как «вторичка» стоит около 208,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков