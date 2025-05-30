Людмила Самсонова впервые в карьере вышла в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче третьего круга и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Ястремская — 48-е.

Людмила Самсонова впервые в карьере смогла пробиться в четвертый круг Roland Garros. Ее следующей соперницей станет седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

Общий призовой фонд Roland Garros составляет €56,3 млн. Турнир проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова