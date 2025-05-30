На Ставрополье зарплаты IT-специалистов превысили 200 тысяч рублей

DevOps-инженеры могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в Ставropольском крае — до 275 тыс. руб., что в 4,6 раза превышает средний уровень по региону. Об этом сообщает сервис HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают кандидатам в крае весной 2025 года, составила 60 тыс руб. При этом некоторые вакансии предполагают доходы в два-четыре раза выше этого показателя.

Второе место в рейтинге высокооплачиваемых должностей заняли коммерческие директора с окладом 200 тыс. руб. ежемесячно — в 3,3 раза больше медианного значения по рынку. Третью позицию занимают финансовые директора, которым готовы выплачивать 175 тыс. руб., что превышает средний уровень в 2,9 раза.

Николай Аксенов