Температура воздуха повысится до 32°C в выходные дни в Удмуртии

В выходные дни в Удмуртии ожидается жаркая погода с повышением температуры воздуха до 32°C, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха в районе 27-32°C ожидается 1 июня. Максимальные порывы ветра в этот день достигнут 9-14 м/с. В ночь на 2 июня температура воздуха составит 12-17°C, а к обеду вновь поднимется до указанных значений.

С понедельника столбик термометра резко опустится до 18-23°C днем и 15-20°C ночью. В западных и северо-западных районах возможны дожди, местами с грозами. К середине следующей недели температурный фон останется около климатических норм, вероятность дождей сохранится.