Владелец чешского оборонного концерна стал богатейшим человеком Восточной Европы

Владелец чешского оборонного концерна Czechoslovak Group (CSG) 32-летний Михал Стрнад стал богатейшим человеком Восточной Европы (без России) . По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние господина Стрнада выросло в этом году на $7,9 млрд и составило $17,1 млрд. Таким образом он обогнал ранее занимавшую 1-е место в регионе Ренату Келлнерову, которая контролирует инвестфонд PPF Group и владеет состоянием в $16,8 млрд.

Czechoslovak Group — один из крупнейших производителей вооружения в ЕС. Помимо боеприпасов, компания производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехнику и самоходные гаубицы. Концерн поставляет оружие Украине. Как и другие производители вооружения, CSG в последние годы выигрывает от роста расходов на оборону в Европе. С начала года акции компании выросли почти на 11%.

Яна Рождественская