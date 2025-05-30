Митрополит Екатеринбургский похвалил «Симпсонов» и раскритиковал «Смешариков»

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что американский мультсериал «Симпсоны» является примером пропаганды семейных ценностей. Он отметил, что в российских мультфильмах нет «привлекательного образа взрослой и счастливой семьи».

«Самый длинный в мировой истории американский анимационный фильм ''Симпсоны" уже без малого 40 лет показывает любящую и крепкую семью с тремя детьми»,— сказал митрополит на открытии III Международного женского форума в Екатеринбурге (цитата по «Интерфаксу»).

В России подобных мультсериалов не создали, считает митрополит, например в «Смешариках» герои «хоть и дружат, но ходят по одному». «Они одиноки и счастливы, а в жизни так не бывает. В мультфильме "Маша и Медведь", любимом многими, Маша настолько самостоятельна, что мы не знаем, есть ли у нее семья, как она выглядит, как выглядит ее отец»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Митрополит добавил, что «переломить моду на одиночество и бездетность» нельзя только с помощью запретов, они должны быть «лишь вспомогательным орудием позитивной деятельности, но не заменять ее».

Анимационный сериал «Симпсоны» впервые появился на экранах в 1989 году. С того момента вышло уже более 700 серий. Сериал рассказывает об американской семье Симпсонов, состоящей из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги. Действие происходит в вымышленном городе Спрингфилд.

Полина Мотызлевская