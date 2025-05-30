Возбуждено уголовное дело после удара ВСУ по Курску 30 мая

СКР начал расследовать уголовное дело об атаке беспилотников ВСУ на Курск. Произошедшее квалифицировали как теракт, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

Украинские БПЛА ударили по городу в ночь на 30 мая, целью были объекты гражданской инфраструктуры. В результате повреждения получила Курская областная больница, жилые дома и автомобиль. Водитель машины получил осколочные ранения.

На месте происшествия военные следователи нашли фрагменты беспилотников с надписями на украинском языке. Назначена взрывотехническая экспертиза. Ведомство устанавливает причастных к удару по городу украинцев.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал сегодня, что после ночной атаки БПЛА ВСУ повредило окна в здании больницы, офтальмологическом центре, кожвендиспансере и областной стоматологии. Состояние пострадавшего мужчины описывалось как тяжелое.

Никита Черненко