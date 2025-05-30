В Курске в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены медучреждения

После ночной атаки украинских беспилотников на Курск зафиксированы повреждения медучреждений, многоквартирных домов и автомобилей. Серьезно ранен 27-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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«Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Пострадавший мужчина получил ранение, пока ехал в машине. Сейчас он находится в реанимации, его состояние описывается как тяжелое.

В курской больнице №1 имени Короткова, помимо выбитых окон, зафиксированы повреждения фасадной плитки и телефонного кабеля. Остекление также повреждено в кожвендиспансере, областной стоматологии и офтальмологическом центре. Осколки задели три служебных автомобиля.

Кроме медучреждений пострадали стекла в двух многоквартирных домах, в общежитии и в здании торгово-промышленной палаты. Информация о других возможных последствиях по-прежнему уточняется.