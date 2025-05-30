Уходящий в отставку глава Лысьвы попрощался жителями округа

Уходящий в отставку глава Лысьвы Никита Федосеев поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку. «Дорогие земляки! Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Лысьвенского округа,— написал господин Федосеев в своем телеграм-канале.— В своей работе я всегда ставил в приоритет интересы территории, стремился сделать жизнь в нашем округе лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Федосеев

Фото: телеграм-канал Никиты Федосеева. Никита Федосеев

Фото: телеграм-канал Никиты Федосеева.

Вместе с вами, депутатами думы и заксобрания края, при поддержке наших предприятий и федеральных, и региональных властей многое получилось. По многим направлениям создан ощутимый задел, который позволит округу развиваться и двигаться вперед. Я благодарен всем лысьвенцам за поддержку. Уверен, все, что мы с вами обсуждали и планировали, будет реализовано».

Никита Федосеев был назначен и. о. главы Лысьвенского округа в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса. 29 мая 2025 года он подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. В тот же день дума отставку приняла.