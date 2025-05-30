Курская область выплатила деньги женщинам, родившим во время оккупации

Около 400 жительниц Курской области, родивших детей после атаки на регион в августе 2024 года, получили выплату в 150 тыс. руб. Об этом сообщила врио министра образования Курской области Наталия Леонова на встрече с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Сегодня, 30 мая, госпожа Кузнецова прибыла в Курскую область с визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На встрече с облправительством госпожа Кузнецова рассказала, что пообщалась с женщинами, которые были беременны в момент вторжения украинских военных в регион. «Мамам, с которыми мы сегодня познакомились, как раз пришлось выезжать в ожидании рождения ребенка, буквально накануне родов из обстреливаемых районов. И здесь (в ПВР.— "Ъ") родились малыши»,— сказала вице-спикер (цитата по ТАСС).

Выплата в 150 тыс. руб. рассчитана на каждого ребенка, родившегося после 6 августа 2024 года и до 1 мая 2025-го. Она была учреждена областным правительством в марте этого года.

Полина Мотызлевская