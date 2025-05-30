В Новороссийске установили 95 мусорных контейнеров

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) обновил оборудование на контейнерных площадках Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба ЮРО.

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Согласно опубликованной информации, в городе и пригородах Новороссийска установили 138 новых мусорных контейнеров. Из них 95 контейнеров установлено в Новороссийске, 43 — в Глебовке, Южной и Северной Озереевке, Раевской и Натухаевской.

Установка мусорных контейнеров происходит по заявке администрации города с учетом мнения жителей и текущего состояния оборудования контейнерных площадок.

Всего для Новороссийской зоны обслуживания «Южный региональный оператор» закупил 2 тыс. новых евроконтейнеров. Также в Новороссийске на линию вышли 12 новых мусоровозов. Всего для обслуживания населения планируется закупить 40 единиц техники.

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) начнет работу в срок до 1 июня 2025 года. После утверждения тарифов на вывоз мусор новый регоператор будет обслуживать Новороссийск, Геленджик, Ленинградский округ, Староминский, Ейский, Щербиновский, Каневский и Кущевский районы.

Алена Воробьева