Патриарх Кирилл наградил Москалькову орденом княгини Елизаветы Феодоровны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову орденом великой княгини Елизаветы Федоровны II степени, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Посвятив жизнь служению Отечеству, Вы зарекомендовали себя целеустремленным и ответственным человеком. Без малого десять лет Вы защищаете права наших сограждан и оказываете помощь тем, кто оказался в сложной ситуации»,— говорится в обращении патриарха к омбудсмену.

Татьяна Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года. Она имеет звание заслуженного юриста России, награждена орденом Александра Невского, орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Орден великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны учрежден Императорским Православным Палестинским обществом. Председателем комитета почетных членов общества является патриарх Кирилл. Орден вручается за вклад в деятельность общества, благотворительные инициативы и работу во имя православной веры и государства.

Полина Мотызлевская