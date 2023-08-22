Градозащитники сообщили о сносе корпуса Дома Басевича

В Санкт-Петербурге рабочие продолжили сносить дом Басевича, ставший известным из-за споров о его архитектурной и исторической ценности, сообщили градозащитники в Telegram-канале «SOS СПб Cнос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации активистов, 22 августа рабочие начали сносить лицевой, самый ценный, по их мнению, корпус доходного дома. Накануне, 21 августа, начались фотографирование и осмотр здания в рамках назначенной ранее судебной экспертизы. В настоящее время Петербургский городской суд рассматривает апелляцию на решение нижестоящей инстанции признать дом Басевича объектом культурного наследия. Экспертиза была назначена по ходатайству градозащитников.

Комплекс зданий Доходного дома И.И. Басевича находится по адресу: Большая Пушкарская улица, 7А, 9А. Как сообщал ранее «Ъ-СПб», рабочие начали сносить здания дома Басевича 18 мая. До этого в течение нескольких лет он был объектом судебных тяжб между градозащитниками и городом в связи с тем, что его планируют реконструировать под апартаменты для артистов театра танцев Бориса Эйфмана. В конце февраля 2023 года суд отказался отменить разрешение на строительство, на основании которого происходит реконструкция.

Подробнее о противостоянии вокруг дома Басевича читайте в материале «Ъ» — «С аварийного дома сняли судебную защиту».

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