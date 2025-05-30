Путин обсудил с Совбезом суверенитет России в области здравоохранения
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам здравоохранения.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами,— вопрос не праздный в сегодняшних условиях»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).
Далее господин Путин передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие постоянные члены Совбеза.
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