Путин обсудил с Совбезом суверенитет России в области здравоохранения

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами,— вопрос не праздный в сегодняшних условиях»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

Далее господин Путин передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие постоянные члены Совбеза.

О планах Минздрава до 2030 года — в материале «Ъ» «Здоровье в плановом порядке».