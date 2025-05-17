Здоровье в плановом порядке

Обновление инфраструктуры здравоохранения, решение проблемы кадрового дефицита в отрасли и более активная работа с факторами появления хронических заболеваний станут главными направлениями работы Минздрава в ближайшие годы. Это следует из заявлений представителей социального блока правительства, прозвучавших в пятницу на годовой коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На годовой коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко (в центре) и вице-премьер Татьяна Голикова (справа) вглядывались в будущее российского здравоохранения

Фото: Алена Бжахова / ТАСС На годовой коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко (в центре) и вице-премьер Татьяна Голикова (справа) вглядывались в будущее российского здравоохранения

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Минздрав на итоговой коллегии подвел итоги своей работы в 2024 году и представил план реализации нацпроектов в сфере здравоохранения на ближайшие годы. Напомним, что одна из главных целей национального развития, на достижение которой будут работать мероприятия этих нацпроектов,— рост средней продолжительности жизни россиян с нынешних 72 до 78 лет к 2030 году, а потом и до 81 года к 2036-му.

Выступившая на коллегии вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что нацпроекты, связанные со сферой здравоохранения, это «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» (в части мероприятий по охране материнства и детства) и «Новые технологии сбережения здоровья» (в части технологического лидерства). «Эти три национальных проекта сегодня предполагают выделение финансовых ресурсов как из федерального бюджета, так и из бюджетов регионов на предстоящие шесть лет в объеме 3,2 трлн. руб.»,— сообщила вице-премьер.

По ее словам, три ключевых направления, развитие которых позволит повысить уровень оказываемой россиянам медицинской помощи, это инфраструктура, кадры и профилактика. Татьяна Голикова напомнила, что уже несколько лет в РФ выполняется программа модернизации первичного звена здравоохранения — по итогам 2025 года общее число модернизированных больниц и поликлиник составит 12 тыс. С 2026 года наступит второй этап программы, в ходе которого необходимо отремонтировать или построить еще более 30 тыс. объектов и поставить более 60 тыс. единиц медицинского оборудования.

Чтобы обеспечить новую инфраструктуру кадрами, по расчетам Минздрава, необходимо привлекать в систему здравоохранения примерно по 100 тыс. молодых специалистов ежегодно. «До 2030 года для того, чтобы заменить выбывающий по возрасту персонал, нам нужны 496 тыс. медработников со средним, специальным и высшим образованием, 276 тыс. врачей различной специализации и 220 тыс. работников со средним специальным образованием»,— сообщила вице-премьер.

Отметим, что даже с учетом того, что медицинское образование является лидером по объемам целевого приема, только 75% выпускников медвузов и 56% выпускников медицинских колледжей после окончания обучения идут работать по профессии.

Сейчас, как следует из данных Минздрава, обеспеченность населения врачами в государственных и муниципальных медорганизациях — 42,14 специалиста на 10 тыс. населения. Как подчеркнул на коллегии глава Минздрава Михаил Мурашко, министерство будет работать над тем, чтобы увеличить этот показатель до не менее 43». Контрольная цифра приема в медицинские вузы должна для этого вырасти до 30,8 тыс. мест.

Что касается третьего ключевого направления — профилактики заболеваний, то, согласно принятым ведомством концепциям снижения потребления алкоголя и табака, доля курящих россиян в 2030 году должна снизиться с 18,6% до 16%, а потребления алкоголя на душу населения — с 8,38 до 7,8 литра этанола. Минздрав планирует увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, с 9,7% в 2024 году до 13,6% в 2030-м. Также ведомство рассчитывает на продолжение разработки и внедрение муниципальных и корпоративных программ, направленных на укрепление общественного здоровья.

Анастасия Мануйлова