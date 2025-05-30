Проект строительства ФОКа на Родионова в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) у дома №187 на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в реестр экспертиз 30 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Застройщиком выступает ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», принадлежащее московскому АО «Тривест капитал» и руководителю ООО Никите Бусыгину.

Как писал «Ъ-Приволжье», повторные концессионные соглашения на строительство этого ФОКа и комплекса на проспекте Кораблестроителей власти Нижегородской области заключили в 2024 году. Однако по ФОКу на Родионова концессионером выступает компания «Первая нижегородская инфраструктура спорта», большая часть которой тоже принадлежит АО «Тривест капитал».

За 10 лет до этого мэрия Нижнего Новгорода заключила соглашения по обоим ФОКам с компанией «Регион-НН», но инвестор обязательства не исполнил, построив здания лишь на 7% и 10%. В дальнейшем администрация передала недострои региону, так как у города денег на строительство не было.

Галина Шамберина