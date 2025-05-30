Имущество компании «Сиблес проект» выставлено на торги за 2,4 млрд рублей

Конкурсный управляющий признанной банкротом компании «Сиблес проект» выставил на торги с начальной ценой 2,4 млрд руб. производственный актив должника, расположенный в Енисейском районе Красноярского края, Сосновоборске и Лесосибирске. Имущество разбито на несколько лотов, в состав которых входят административно-производственное здание площадью более 7,7 тыс. кв. м, промышленные сооружения, цеха, склады, трансформаторная подстанция, котельная, земельные участки и право аренды таковых, а также транспорт. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Часть имущества находится в залоге у государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

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Торги будут проводиться посредством открытого аукциона. Прием заявок по лотам завершится 9 июля 2025 года. Сам аукцион намечен на 14 июля.

Согласно информации о торгах, в отношении цеха по производству пеллетов, расположенного в селе Верхнепашино, отсутствует разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении предприятия в июне 2020 года. Инициатором банкротства предприятия стала госкорпорация ВЭБ.РФ из-за задолженности в размере 3,9 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ», ООО «Сиблес проект» получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб. под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Однако ни одного станка иностранная компания, которая якобы была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила. В июне прошлого года суд приговорил одного из основателей группы компаний (ГК) «Малтат» (в группу входит «Сиблес проект») Александра Нусса по делу о хищении более 1,4 млрд руб. к 9 годам колонии.

Лолита Белова