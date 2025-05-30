Второго фигуранта дела о взятке главе отдела Минздрава арестовали на 2 месяца

Замоскворецкий райсуд Москвы взял под стражу фигуранта дела о даче взятки начальнику отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медизделий Минздрава Алексею Сазонову. Им оказался гендиректор подразделения индийской компании Jodas Expoim в России Парсад Сингх Шаши Шанкар. Он проведет два месяца в СИЗО по обвинению в получении особо крупной взятки. Ранее суд отправил господина Сазонова под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парсад Сингх Шаши Шанкар

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Парсад Сингх Шаши Шанкар

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Издание «Фармацевтический вестник» сообщило со ссылкой на источники, что бизнесмен пытался договориться с главой отдела Минздрава, чтобы регулятор больше не отменял регистрацию лекарств. Так с начала 2025 года у компании отозвали не менее 14 регистрационных удостоверений на препараты и отменили у еще одного. Решение было связано с нарушением лицензий и правил производственной практики.

В феврале Минпромторг рассказал журналу Vademecum, что последнее инспектирование Jodas Expoim проходило в 2023 году. Ведомство добавило, что компания «не имеет действующих сертификатов GMP (о надлежащей производственной практике,— "Ъ")».

Jodam Expoim за 2024 год поставила на российский фармацевтический рынок 78 торговых наименований. Всего она продала 5,76 млн упаковок, сумма оборота составила 6,73 млрд руб.

Никита Черненко