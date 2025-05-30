В Пугачеве сообщили об осквернении Вечного огня, полиция ищет фигурантов

Надзорные органы и полиция Саратовской области организовали проверку в связи с публикацией в соцсетях видео и фото, запечатлевших кощунственные действия у Вечного огня на мемориале «Аллея Героев» в Пугачеве. Материалы, опубликовали в сообществе «Подслушано Пугачев», они демонстрируют группу предположительно несовершеннолетних лиц, совершающих непристойные действия вблизи священного для памяти о войне места, включая обнажение и поворот спиной к огню.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил правоохранительным органам немедленно начать процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к инциденту, а также оценки возможных оснований для возбуждения уголовного дела. Пугачевская межрайонная прокуратура дополнительно проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и качество их патриотического воспитания.

МВД по региону подтвердило факт мониторинга сети и выявления видеозаписи, сотрудники полиции активно работают на месте для установления личности нарушителей. Ведомство обратилось к гражданам с просьбой сообщать любую известную информацию о произошедшем в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Никита Маркелов