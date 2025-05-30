Суд отказался брать под стражу экс-управляющую медклиникой в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска отпустил под домашний арест до 20 июля бывшего конкурсного управляющего обанкроченной АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» Марию Емельянову, обвиняемую в растрате. Следствие ходатайствовало о заключении Марии Емельяновой под стражу, но получило отказ, сообщает аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Марию Емельянову задержали 27 мая. Основанием послужило уголовное дело о предполагаемой растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Оно было возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области и находится на контроле прокуратуры.

В деле указывается, что в период с января по август 2024 года обвиняемая незаконно, по версии следствия, перечислила на счет аффилированной компании денежные средства под видом арендной платы за обслуживание помещений, которая фактически какие-либо услуги не оказывала. Сумма ущерба, которая фигурирует в материалах дела, составила около 10 млн руб.

100% АНО «Клиника НИИТО» принадлежит ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава РФ. АНО признана банкротом в мае 2023 года. Среди основных кредиторов назывались ООО «Логистикмед» (долг — 24,9 млн руб. по договору поставки от 1 августа 2012 года), ООО «Техинком» (33,3 млн руб. по договору аренды нежилых помещений от 1 сентября 2017 года) и ООО «Медицинский интегратор» (20,3 млн руб. по договору купли-продажи оборудования от 18 октября 2017 года).

Сама автономная некоммерческая организация, как сообщалось ранее, — многопрофильное медучреждение. Основное здание клиники находится в центре Новосибирска. Ежегодно лечение в нем проходили более 320 тыс. пациентов.

Илья Николаев