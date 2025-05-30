Массимилиано Аллегри возглавит «Милан»

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Он сменил португальца Сержиу Консейсана, об отставке которого стало известно 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Massimo Pinca / Reuters Фото: Massimo Pinca / Reuters

Аллегри уже возглавлял команду с 2010 по 2014 годы. Под его руководством «Милан» стал чемпионом Италии (2010) и завоевал Суперкубок страны (2011).

После ухода из «Милана» Аллегри занимал пост главного тренера итальянского «Ювентуса» (2014-2019, 2021-2024). За это время клуб стал пятикратным чемпионом Италии и пять раз завоевал Кубок страны. Также Аллегри дважды привел «Ювентус» к финалу Лиги чемпионов (2015, 2017).

Таисия Орлова