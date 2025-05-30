В Прикамье железнодорожные вагоны сошли с рельсов

Пермский следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту инцидента на железной дороге. Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте, 29 мая на станции Усовская Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов шести вагонов с гравием, три из которых опрокинулись. Всего в грузовом составе было 32 вагона.

«В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов нарушено не было. Вероятная причина схода — кустовая гнилость шпал»,— сообщает следственное управление.

Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).